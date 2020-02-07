‘Düğüne çağırsınlar seve seve giderim’

Yıldırım Mayruk, Ender Mermerci, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Belçim Bilgin, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola, Hande Ataizi gibi ünlü isimler, önceki gün Hasköy Tersane İstanbul'da Özgür Masur'un defilesine katıldı. Son günlerde eski eşi Berk Suyabatmaz ve oyuncu sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın sosyal medyada fotoğraflarını beğendiği için adından söz ettiren Burcu Esmersoy, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Esmersoy "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış görünce beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel görünüyorlar" dedi. Esmersoy gazetecilerin "Düğünlerine davet edilseniz gider misiniz?" sorusuna "Davet ederlerse giderim tabii ki, neden gitmeyeyim?" dedi.Bu sözler üzerine Berk Suyabatmaz sosyal medya hesabından eski eşini hedef alan şu açıklamayı yaptı: "Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!"OYUNCU Hande Ataizi defileye sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte katıldı. Evlilik hazırlığı yaptıkları bilinen Hande Ataizi evlilikle ilgili sorulara "Bu benim üçüncü evliliğim olacak. Biz Dinç ile birlikte düğün yapmama kararı aldık, yurt dışında nikah kıyacağız. Keramet gelinlik ya da düğünde değil, onun için son kararımız bu" dedi.

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