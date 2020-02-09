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‘Artık adımı kullanma, yakamdan düş’

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
‘Artık adımı kullanma, yakamdan düş’
Şarkıcı Tuğba Özerk, eski eşi Erhan Kanioğlu'na boşanma davası açan Meral Kaplan'a sert çıktı. Adının sürekli eski eşiyle yan yana gelmesine sinirlenen Özerk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adım sürekli hiçbir şekilde içinde olmamam gereken ilk eşim Erhan Kanioğlu ve Meral Kaplan'ın boşanma davasında gerçek dışı iddialarla anılıyor. Meral Kaplan yıllar önce yayınlanmış birkaç haber ve dedikodu boyutundaki eski kupürleri delilmiş gibi kendi boşanma davasında sunuyor. Hanımefendinin bana haber yollatması psikolojik şiddet boyutunu almıştır. Artık adımı kullanma, yakamdan düş!"
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‘Artık adımı kullanma, yakamdan düş’
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