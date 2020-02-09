Özge Özpirinççi 20 bin TL'lik kombini ile kural bozdu!

Uzun süredir devam eden dizi projesi final yapan güzel oyuncu Özge Özpirinççi mini elbisesiyle gündem oldu. Özge Özpirinççi'nin katıldığı bir davette giydiği 20 bin TL'lik kombini ile haber olmasının nedeni ise ünlü oyunucunun daha önce yaptığı 'kıyafete çok para harcamayı sevmem' sözleriydi. Yakın çevresinin Özge Özpirinççi'nin bu tutumu karşısında adını cimriye çıkardığı biliniyordu fakat Özge Özpirinççi bu defa kural bozdu. İşte Özge Özpirinççi'nin 20 bin TL'lik kombini...
Giriş Tarihi: 9.2.2020 13:12Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 13:13ABONE OL
Uzun süredir devam eden dizi projesi final yapan güzel oyuncu Özge Özpirinççi mini elbisesiyle gündem oldu. Özge Özpirinçci geçen hafta modacı Özgür Masur'un, Hasköy Tersane İstanbul'daki defilesine mini bir elbiseyle katıldı.