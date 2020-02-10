‘Kimi deliliğiyle yüzleşti, kimi de karakteri sevdi’

BUGÜN NELER OLDU

ErdalBeşikçioğlu'nun tek kişilik oyunu 'Bir Delinin Hatıra Defteri', önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde altıncı kez sahnelendi. Usta tiyatrocunun performansını izlemek isteyenler saatler öncesinden kapılarda kuyruk oluşturdu. 2 bin 500 biletli seyirciyle, tiyatro adına yeni bir rekora daha imza atıldı. Oyun, 30 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir kez daha sahnelenecek. 12 yıldır 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni oyunu sahneleyen Erdal Beşikçioğlu, ilginin artarak devam etmesi hakkında şöyle konuştu: "Bir oyuna bu kadar zaman ilgi gösterilmesi her tiyatrocuyu mutlu eder. Bana da büyük keyif veriyor tabii. Her seyircinin oyunu sevme gerekçesi farklı. Kimi kendi delilikleriyle yüzleşiyor, kimi karakterin statükoya karşı duruşunu beğeniyor."