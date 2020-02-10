MFÖ grubuna yaşam boyu başarı ödülü

Pop müziğin en güçlü isimlerinin seçildiği Power- Türk Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü müzik dünyasında 50'inci yıllarını kutlayan MFÖ'ye verildi. Grup üyesi Özkan Uğur, "Sağlığımız yerinde olduğu sürece üretmeye, ülkemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz" dedi. Gecede Fatma Turgut, En Güçlü Kadın Şarkıcı ve En Güçlü Şarkı olmak üzere iki dalda ödüle layık görüldü.



KENDİNE TEŞEKKÜR ETTİ

En Güçlü Erkek Sanatçı seçilen Mabel Matiz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Derdimi ilgiyle, sevgiyle, inanarak, bıkmadan, usanmadan dinlediğiniz için önce dinleyicilerime, sonra kimseyle iletişim kuramayan, sessiz, içine kapanık bir çocuğu buralara getirebildiği için kendime teşekkür ediyorum."





'YARAMIZDA KALSIN' DÖNÜM NOKTAM OLDU

popçu Merve Özbey'e En Güçlü Albüm ödülü takdim edildi. Özbey, teşekkür konuşmasında albümünde yer alan 'Yaramızda Kalsın' şarkısının söz-müziğine imza atan ve 2019'da hayatını kaybeden genç müzisyen Onurcan Özcan'ı da andı. Özbey, "Bu albümün uğurlarından biri Onurcan. 'Yaramızda Kalsın' şarkısı dönüm noktam oldu" dedi.