Kitap kavgası bitti

Ünlü oyuncu Başak Sayan'ın 2010'da kaleme aldığı 'Bağlanma Korkusu' kitabı, 2011'de yayımlandı. Azra Kohen'in 'Fi', 'Çi', 'Pi' üçlemesinin ilk kitabı 'Fi' ise 2013'te yayımlandı, kitap bir diziye de uyarlandı. Başak Sayan, 'Fi' isimli kitapta kendi kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Sayan'ın bu iddiası üzerine Azra Kohen, Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Sayan ise Kohen'in manevi veya mali haklara tecavüz ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.Taraflar arasında Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde devam eden tespit ve manevi tazminat davasında; dört bilirkişi tarafından dosyaya bir rapor ibraz edildi. Raporda 'Fi', 'Pi' ve 'Çi' kitapları ile 'Bağlanma Korkusu' arasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ihlale sebebiyet olacak benzerlik ve intihalin söz konusu olmadığı yönünde görüş belirtildi.Başak Sayan'ın 'Bağlanma Korkusu' ile Azra Kohen'in 'Fi', 'Pi' ve 'Çi' adlı kitapları incelendi. İntihalin olmadığı yönünde hazırlanan rapor sonrası soruşturma tamamlandı. Sayan'ın 'Kitabımdan intihal var' şikayeti takipsizlikle sonuçlandı.

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