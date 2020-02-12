Hale Soygazi bir lira tazminat kazandı

Ki

SOYGAZİ

Soygazi, geçen yıl kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Avukatı Ümit Silan'ın açtığı davaya göre; Show TV'de yayınlanan 'Seda ve Uğur'la Artık Susma' adlı programda, Soygazi'nin kişilik haklarına saldırı niteliğinde gerçeğe aykırı ve iftiraya dayalı yayınlar yapıldı. Soygazi'nin kanala yaptığı yazılı uyarılara rağmen bu yayınlar devam etti. Programa çıkarılan Murat Şar, ünlü bir oyuncunun annesi olduğunu iddia etti, programda Soygazi'nin fotoğrafları yayınlandı. Programa konuk olan Mehmet Yüzüak da, Murat Şar'ın babasının Albay Mehmet Soygazi, annesinin de Hale Soygazi olduğunu iddia etti. Duruşmaya katılan Murat Şar, "Ben davamın arkasındayım" dedi ancak Adli Tıp Kurumu'nca yapılan DNA testinde Soygazi'nin, Şar'ın annesi olmadığı ortaya çıktı. Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına ise tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, Murat Şar, Mehmet Yüzüak, Show TV ve Global Prodüksiyon Medya şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine, ayrıca davalıların kişilik haklarına saldırı niteliğindeki davranışları nedeniyle kınanmalarına karaHale Soygazi'nin avukatı; müvekkilinin iftira, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Avukat, Soygazi'nin doğumdan hemen sonra çocuğunu terk eden anne imajı yaratılarak toplumda küçük düşürüldüğünü belirtip 1 liralık tazminat talep etti.r verdi.