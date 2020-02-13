‘Dedikodular çıkınca gerçeği açıkladık’

BUGÜN NELER OLDU

ATV dizisi 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Şahin Ağa'sı Turgay Tanülkü, Jolly Tur'un Emar AVM'deki yeni bayisinin açılışına katıldı. Başak Ceylan Torun ve Duygu Yıldız evsahipliğindeki davette konuşan Tanülkü, 26 çocuğun bakımını üstlenmesiyle ilgili şunları söyledi: "Mahkumların yetim çocuklarının bakımını üstlendim. Yaşım el verdiğince bu geleneği sürdüreceğiz. Bu gizli yapılmalıydı, utanıyorum. Ama kızlarımla bir yerde oturunca dedikodular olmaya başlamıştı. Kızlarım da 'Baba açıklayalım'' deyince anlattım." Çocuklarından çoğunun mezun olduğunu sözlerine ekleyen Tanülkü, "9 yaşında tinerci dedikleri çocuk savcı oldu."