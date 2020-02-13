‘İhmal ettiğim sahneleri çok özledim’

BUGÜN NELER OLDU

OYUNCU ve şarkıcı Keremcem, Hop Dedik Ayhan'ın İstMarina AVM'de sunduğu radyo programının konuğu oldu. Beş yıl aradan sonra 'Gitmişsin Çoktan' adlı single ile sevenlerinin karşısına çıkan Keremcem, şunları söyledi: "Aslında bu şarkı beş yıl önce hazırlanmıştı. Ama araya dizi ve film girince uzak kaldım, açıkçası ihmal ettim. İhmal ettiğim için defalarca müzikten özür dilerim. Ama artık sahnelerde olmak istiyorum, çok özledim." Sevenlerinin ilgisi ile karşılaşan Keremcem, hayranlarıyla selfie de çekti.