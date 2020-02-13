Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan itiraf geldi! 6 ayda 20 kilo verdim

Sen Anlat Karadeniz adlı dizide "Nefes" karakteri ile yıldızı parlayan ve beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde 20 kilo verdiği iddiasıyla gündeme oturmuştu. Güzel oyuncu, kilo veriş sürecini anlattı...
Giriş Tarihi: 13.2.2020 22:58Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 22:59ABONE OL
İrem Helvacıoğlu, kilo veriş sürecini "Ben bir açıklamamda pesketaryen olduğumu söyledim. Hiç kilolu olup olmadığımı sordular ben de 16 – 17 yaşlarımda kilolu olduğumu ve o dönemde kendimce diyet yaptığımı söyledim.