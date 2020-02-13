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Oyuncu ’ndan itiraf geldi! 6 ayda 20 kilo verdim

Sen Anlat Karadeniz adlı dizide "Nefes" karakteri ile yıldızı parlayan ve beğeni toplayan geçtiğimiz günlerde 20 kilo verdiği iddiasıyla gündeme oturmuştu. Güzel oyuncu, kilo veriş sürecini anlattı...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 22:58 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 22:59 ABONE OL
Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan itiraf geldi! 6 ayda 20 kilo verdim

, kilo veriş sürecini "Ben bir açıklamamda pesketaryen olduğumu söyledim. Hiç kilolu olup olmadığımı sordular ben de 16 – 17 yaşlarımda kilolu olduğumu ve o dönemde kendimce diyet yaptığımı söyledim.

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Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan itiraf geldi! 6 ayda 20 kilo verdim
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