Üç kez burun ameliyatı oldum 40 kiloya düştüm

Geçtiğimiz günlerde özel fotoğrafları sanal ortama sızan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez yüzü olduğu Simple'ın lansmanına katıldı. Dostları İrem Derici, Özge Özacar, Kalben de Bekiroğlu'nu yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, yaşadıklarını söyle anlattı: "Zor bir dönem geçirdim ama çok destek aldım. Böyle olayların kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz? Bugün buraya başkalarına umut olmak için geldim."Etkinliğe katılan İrem Derici, böyle dönemlerde markaların reklam anlaşmalarını iptal etmesine tepki göstererek şunları söyledi: "Türkiye'nin herhalde en çok dalga geçilen kadınlarından biriyim. Siber zorbalığın en dibini gördüm. Üç yıl önce 40 kiloya kadar düşmeme ve 30 gün yoğun bakımda yatıp ölümden dönmeme sebep olan bir durumdu. Üç kez burun ameliyatı oldum siber zorbalıklardan dolayı. Bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Akıl sağlığımı yitirdim, tedavi gördüm. Artık çelik bir duvar ördüm. Son bir yıldır daha iyiyim."YAKIN arkadaşı Aslı Bekiroğlu'na bu zor günlerinde destek olan İrem Derici, "Bir kadına yapılan bana da yapılmıştır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Siber zorbalık ile en önce ben savaşacağım, bu tarz davalarda en önce beni göreceksiniz. Herhangi bir özelim deşifre olsun, ben de dimdik ayakta dururum. Son günlerde herkes hemen hemen aynı hayatı yaşıyor, sevgilisine birazcık cilveli fotoğraflar yolluyor. Ünlüsü ünsüzü aynı şeyleri yaşıyor."

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