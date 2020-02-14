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ve Miran 'da!

32. Bölümünde #istanbulumsensin etiketiyle her zaman çekildiği mekânın dışına çıktı. Başrol oyuncuları ve Akın Kınözü Mardin’den ’a geldi. ve Miran’ın İstanbul’un en güzel yeri boğaz kenarında çekilen sahneleri ekran başındaki izleyiciye görsel şölen yaşattı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 00:09 ABONE OL
Reyyan ve Miran İstanbul'da!

MİRAN'DAN REYYAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ!
Sevgililer gününde Miran, Reyyan'ı da alarak uçağa bindirdi. Hiçbir açıklama yapmadı. Hayatında ilk defa uçağa binen Reyyan, nereye gittiğini bilmeden Miran'ın sürprizini büyük bir merakla bekledi. Son ana kadar İstanbul'a gittiğini bilmeyen Reyyan'ın kalbi kalbi duracak gibiydi.

"YERE SERİLMİŞ GÖKYÜZÜ GİBİ!"

İstanbul'a ilk defa gelen Miran denizi de ömründe ilk defa gördü. Bu güzelliği tanımlayacak cümleleri tek kelimenin için sığdırdı Reyyan. Gözlerini İstanbul boğazının güzelliğinden alamadı. Bu güzel şehrin talihsizlikler yaşamış güzeller güzeli bir kadına benzetildiğini anlatan Miran, Reyyan'ı İstanbul'a benzetti.

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Reyyan ve Miran İstanbul'da!
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