‘Ben bu hayatla geçinmeyi seçtim’

BUGÜN NELER OLDU

D&R'IN Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yazar buluşmalarına bu hafta Nilgün Belgün konuk oldu. D&R Live etkinlikleri kapsamında D&R Capitol'e konuk olan Belgün, 'Hayatla Geçinmeyi Seçtim' isimli kitabının imza gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenleriyle bir arada olmanın keyfini çıkardı. Belgün, "Bu kitabı okurken gülecek, düşünecek, şaşıracak, mutluluğun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" dedi.