Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Ben bu hayatla geçinmeyi seçtim’

‘Ben bu hayatla geçinmeyi seçtim’

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
‘Ben bu hayatla geçinmeyi seçtim’
D&R'IN Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yazar buluşmalarına bu hafta Nilgün Belgün konuk oldu. D&R Live etkinlikleri kapsamında D&R Capitol'e konuk olan Belgün, 'Hayatla Geçinmeyi Seçtim' isimli kitabının imza gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenleriyle bir arada olmanın keyfini çıkardı. Belgün, "Bu kitabı okurken gülecek, düşünecek, şaşıracak, mutluluğun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ben bu hayatla geçinmeyi seçtim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN