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’ya 3.5 milyon taktı

’ün ’te yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönem devlete olan borçlarını ödemediği ortaya çıktı. GÜNAYDIN’ın ulaştığı belgelere göre; Kırmızıgül, ’ya 3.5 milyon lira borç takmış

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Mahsun Kırmızıgül SGK’ya 3.5 milyon taktı

Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve Mahsun Kırmızıgül'ün ortak olduğu, 90'lı yıllarda müzik fabrikası gibi çalışan Prestij Müzik kapansa da borçları ile hâlâ gündemde. Kırmızıgül'ün, Prestij Müzik'in yönetim kurulu başkanı olduğu dönemden olan borçlarını yıllar geçmesine rağmen ödemediği ortaya çıktı.

İCRA TAKİBİ BİLE BAŞLATILMIŞ
SGK borç dökümlerine göre; Kırmızıgül'ün 1999-2005 yıllarından kalma devlete 3.5 milyon liralık sigorta borcu var. Defalarca yapılan tebligatlara rağmen bir türlü borcu tahsil edemeyen SGK, son çare olarak da icra takibi başlattı. Buna rağmen Kırmızıgül'ün, devlete olan olan borcunu ödemediği belgelendi.

Mahsun Kırmızıgül nerede provokasyon varsa orada halay başı!

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Mahsun Kırmızıgül SGK’ya 3.5 milyon taktı
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