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haberi: Ünlü oyuncu geçirdi! Ahmet Kural sevenlerini korkuttu!

Ünlü oyuncu ’ın yaptığı haberi haberi olarak düştü. Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği meydana geldi. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı. İşte ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın da aralarında olduğu zincirleme trafik kazasıyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ahmet Kural sevenlerini korkuttu!

haberine göre; İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu 'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı kazada Kural, polis merkezinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kazaya karışan hasarlı araçlar ise otoparklara götürüldü.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ahmet Kural sevenlerini korkuttu!
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