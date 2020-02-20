Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Ahmet Kural sevenlerini korkuttu!

Son dakika haberine göre; İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı kazada Kural, polis merkezinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kazaya karışan hasarlı araçlar ise otoparklara götürüldü.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.