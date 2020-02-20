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Haberi: ’den olay hareket! ilişkisine…

Magazin gündemi bu haberi ile çalkalanıyor! ile aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ve bir süredir konuşulmaya devam ediyor. ile ayrılma kararı aldıktan sonra, katıldığı bir televizyon programında ‘Serenay’a dalıp gidiyorum’ açıklamasında bulunan Cem Yılmaz, daha sonra güzel oyuncuyla birlikte Atina’da görüntülenmişti. Olay sosyal medyayı sallarken, Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz ile birlikte oldukları itirafı gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Defne Samyeli’de ihanet iddiası ile ilgili ‘Hiç konduramadım’ açıklamasında bulunmuştu. Son olarak Defne Samyeli, yine flaş bir harekette bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Defne Samyeli’den olay hareket! Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisine…

ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşerken, konuyla ilgili haberleri de gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Cem Yılmaz bir canlı yayın programına katılmış ve orada 'Serenay'a dalıp gidiyorum' açıklamasında bulunmuştu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda çift Atina'da birlikte görüntülenmiş ve bu aşklarının kanıtı olarak sunulmuştu. Atina'dan her ne kadar ayrı ayrı dönseler de havalimanında Serenay Sarıkaya'dan aşk itirafı gelmişti. Konuyla ilgili 'de açıklamalarda bulunmuş ve 'Hiç konduramadım' demişti. Son olarak magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ilişkisi ile ilgili Defne Samyeli'den olay bir hareket geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DEFNE SAMYELİ'DEN OLAY HAREKET! CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA AŞKINA…

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi son dönemin en çok konuşulanları arasında girmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli'den flaş bir hareket geldi.

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Son Dakika Haberi: Defne Samyeli’den olay hareket! Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisine…
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