Ahmet Kural'ın 6 yıla kadar hapsi isteniyor

BUGÜN NELER OLDU

Olay yerine giden polis ekipleri, alkol testinde Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunu tespit etti. Çengelköy Polis Merkezi'ne götürülen oyuncunun ifadesi alındıktan sonra ehliyetine 6 ay el konuldu, 1.228 lira da para cezası kesildi. Ayrıca savcılık, Kural için soruşturma da başlattı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istenen oyuncu, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.POLİS merkezinden avukatı ile birlikte ayrılan Kural, gazetecilere sadece el sallayıp taksiye bindi. Evinin önünde taksiden inen Kural "Geçmiş olsun. Ehliyetinize el konulmuş" diyen muhabirlere, "Hayır, ehliyetim bende" diye karşılık verdi.