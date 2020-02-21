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'ın 6 yıla kadar hapsi isteniyor

SON olarak 'Baba Parası' filmiyle gündemde olan , önceki gün yaşanan zincirleme trafik kazasında ölümden döndü. Kural, saat 22.00 sularında lüks otomobiliyle Altunizade'de üç aracın birbirine girdiği, bir kişinin yaralandığı kazaya karıştı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Ahmet Kural'ın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Olay yerine giden polis ekipleri, alkol testinde Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunu tespit etti. Çengelköy Polis Merkezi'ne götürülen oyuncunun ifadesi alındıktan sonra ehliyetine 6 ay el konuldu, 1.228 lira da para cezası kesildi. Ayrıca savcılık, Kural için soruşturma da başlattı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istenen oyuncu, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'HAYIR, EHLİYETİM BENDE'
POLİS merkezinden avukatı ile birlikte ayrılan Kural, gazetecilere sadece el sallayıp taksiye bindi. Evinin önünde taksiden inen Kural "Geçmiş olsun. Ehliyetinize el konulmuş" diyen muhabirlere, "Hayır, ehliyetim bende" diye karşılık verdi.
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Ahmet Kural'ın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
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