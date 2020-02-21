Haberler > Günaydın Haberleri > Yağmur Ün ile mini sohbet

ile mini sohbet

Söz dizisindeki Su karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çocukluğu setlerde geçmiş olan güzel oyuncu, kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 18:52 ABONE OL
Yağmur Ün ile mini sohbet

Henüz 7 yaşındayken kameralar karşısına geçen genç oyuncu Yağmur Ün, "Çocuk ünlü olmak şans mı, yük mü?" sorusuna, "Oyunculuğu şans veya yük olarak değil de, hayat biçimi olarak görüyorum fakat bir seçim yapmam gerekirse şans diyebilirim" yanıtını verdi.

Söz ve Alemin Kralı gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu, "Örnek aldığınız bir oyuncu var mı? " sorusuna ise "Mehmet Günsür'ün sanatçı olarak duruşunu beğeniyorum. Onu örnek gösterebilirim" dedi.

Hayattaki En'leri de sorulan Yağmur Ün, "En tahammül edemediğiniz şey nedir?" sorusuna "Yalan" yanıtını verirken, "En sevdiği şarkının ise "Felaket" olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmur Ün ile mini sohbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN