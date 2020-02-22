Hadise Kaan Yıldırım aşkından son dakika haberi: Kriz çıktı iddiası gündeme oturdu!

Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile paylaşım yapması geçtiğimiz günlerde aşk söylentilerine sebep olmuş, hatta taze aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları iddia edilmişti. Ailelerini tanıştırdıkları iddia edilen çift hakkında gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hekimoğlu dizisinde doktor Mehmet Ali'yi oynayan ve geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi. Bu durum akıllara çiftin arasına kara kedi mi girdi düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye kızgın olduğu belirtildi. İşte Hadise Kaan Yıldırım ikilisinden son dakika ayrıntıları!