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aşkından haberi: Kriz çıktı iddiası gündeme oturdu!

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar arasında yer alan ile ikilisinden haberi geldi. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. İddialara göre; Hadise bu kareyi Instagram hesabından kaldırdı. Bu durum ikili arasında kriz çıktı düşüncelerine neden olurken yine iddialara göre Kaan Yıldırım'ın bu aşkı göz önüne serdiği için Hadise'ye kızgın olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşkından son dakika detayları!

Giriş Tarihi: 22.2.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 08:58 ABONE OL
Hadise Kaan Yıldırım aşkından son dakika haberi: Kriz çıktı iddiası gündeme oturdu!

'nin 'ın köpeği ile paylaşım yapması geçtiğimiz günlerde aşk söylentilerine sebep olmuş, hatta taze aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları iddia edilmişti. Ailelerini tanıştırdıkları iddia edilen çift hakkında gelen haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hekimoğlu dizisinde doktor Mehmet Ali'yi oynayan ve geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi. Bu durum akıllara çiftin arasına kara kedi mi girdi düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye kızgın olduğu belirtildi. İşte Hadise Kaan Yıldırım ikilisinden son dakika ayrıntıları!

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Hadise Kaan Yıldırım aşkından son dakika haberi: Kriz çıktı iddiası gündeme oturdu!
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