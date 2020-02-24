John Travolta ile buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ROLaldığı birçokdiziyleönemlikarakterlereimza atanKaan Urgancıoğlu,geçtiğimizgünlerdeABD'deyayın yapanUnivisionkanalının misafiriolarak Miami'ye gitti.Oyuncu, Latin Amerika'nınen büyük müziködüllerinden biri olan,John Travolta ile RickyMartin'in de sahneyeçıktığı Premio Lo Nuestro'daödül verdi. 'Mariachi'dalındaki ödülüsunan Urgancıoğlu, takdimiİspanyolcayaparakhayranlarıtarafındanbüyük alkışaldı.Urgancıoğlu'nunMiami'dekitek durağı,ödül töreniolmadı. Sevilenoyuncu,Univision'ın izlenmerekorları kıran 'MiraQuien Baila' adlı dansyarışmasına da konukolarak katıldı. Urgancıoğlu,stüdyoyu dolduranhayranlarıyla fotoğrafçektirmeyi de ihmaletmedi. Ünlü oyuncuyayabancı basın da ilgigösterdi.