John Travolta ile buluştu

ROL
aldığı birçok
diziyle
önemli
karakterlere
imza atan
Kaan Urgancıoğlu,
geçtiğimiz
günlerde
ABD'de
yayın yapan
Univision
kanalının misafiri
olarak Miami'ye gitti.
Oyuncu, Latin Amerika'nın
en büyük müzik
ödüllerinden biri olan,
John Travolta ile Ricky
Martin'in de sahneye
çıktığı Premio Lo Nuestro'da
ödül verdi. 'Mariachi'
dalındaki ödülü
sunan Urgancıoğlu, takdimi
İspanyolca
yaparak
hayranları
tarafından
büyük alkış
aldı.
Urgancıoğlu'nun
Miami'deki
tek durağı,
ödül töreni
olmadı. Sevilen
oyuncu,
Univision'ın izlenme
rekorları kıran 'Mira
Quien Baila' adlı dans
yarışmasına da konuk
olarak katıldı. Urgancıoğlu,
stüdyoyu dolduran
hayranlarıyla fotoğraf
çektirmeyi de ihmal
etmedi. Ünlü oyuncuya
yabancı basın da ilgi
gösterdi.