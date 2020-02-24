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ile buluştu

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
John Travolta ile buluştu
ROL aldığı birçok diziyle önemli karakterlere imza atan Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'de yayın yapan Univision kanalının misafiri olarak Miami'ye gitti. Oyuncu, Latin Amerika'nın en büyük müzik ödüllerinden biri olan, John Travolta ile Ricky Martin'in de sahneye çıktığı Premio Lo Nuestro'da ödül verdi. 'Mariachi' dalındaki ödülü sunan Urgancıoğlu, takdimi İspanyolca yaparak hayranları tarafından büyük alkış aldı. Urgancıoğlu'nun Miami'deki tek durağı, ödül töreni olmadı. Sevilen oyuncu, Univision'ın izlenme rekorları kıran 'Mira Quien Baila' adlı dans yarışmasına da konuk olarak katıldı. Urgancıoğlu, stüdyoyu dolduran hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncuya yabancı basın da ilgi gösterdi.
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John Travolta ile buluştu
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