Yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil…

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam edilmeye başlandı. Rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Erbil, fizik tedavi de görmeye başladı.

HER GÜN EGZERSİZ YAPIYOR

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, fizik tedavi de görmeye başladı. Ünlü şovmen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı. Tedavisi için sürekli hastaneye gitmek zorunda kalan Erbil, geçtiğimiz ay hastanede yatarken avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırdığı iddia edilmişti.