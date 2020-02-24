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Yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ünlü şovmen , 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Rahatsızlığı devam eden ve sık sık hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor. 3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, fizik tedavi de görmeye başladı. Ünlü şovmen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı. İşte Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumu hakkındaki diğer gelişmeler…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:40 ABONE OL
Yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil…

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır zor günler geçiren 'in tedavisine evinde devam edilmeye başlandı. Rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Erbil, fizik tedavi de görmeye başladı.

HER GÜN EGZERSİZ YAPIYOR

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, fizik tedavi de görmeye başladı. Ünlü şovmen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı. Tedavisi için sürekli hastaneye gitmek zorunda kalan Erbil, geçtiğimiz ay hastanede yatarken avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırdığı iddia edilmişti.

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Yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil…
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