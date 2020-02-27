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Ünlü oyuncu ortağı İbrahim Ahıskalı’ya kıyamadı!

, kredi çekmesi için verdiği 1.5 milyon dolarlık villasını geri alamayınca, ortağı İbrahim Ahıskalı’dan şikayetçi olmuştu. Yargılama devam ederken dosya, uzlaşma bürosuna gitti. Yücel, uzlaşmayı kabul edip ortağını affetti.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 10:55 ABONE OL
Ünlü oyuncu Uğur Yücel ortağı İbrahim Ahıskalı’ya kıyamadı!

, kredi çekmesi için üzerine geçirdiği 1.5 milyon dolarlık evini geri alamadığı ve çekleri ödemediği gerekçesiyle ortağı İbrahim Ahıskalı'dan davacı olmuştu. Dosya, Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Taraflar, koşulsuz şekilde uzlaştı.

HACİZLERE MARUZ KALDI

Ünlü oyuncu Uğur Yücel, sahibi olduğu Can Sanat Etkinlikler isimli şirketin diğer ortağı İbrahim Ahıskalı'dan şikayetçi olmuştu. Yücel, kredi çekmesi için ortağının üzerine geçirdiği 1.5 milyon dolarlık evini geri alamadığını, onun hileli davranışları yüzünden hacizlere maruz kaldığını söylemişti.

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Ünlü oyuncu Uğur Yücel ortağı İbrahim Ahıskalı’ya kıyamadı!
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