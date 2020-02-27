Ünlü oyuncu Uğur Yücel ortağı İbrahim Ahıskalı’ya kıyamadı!

Uğur Yücel, kredi çekmesi için üzerine geçirdiği 1.5 milyon dolarlık evini geri alamadığı ve çekleri ödemediği gerekçesiyle ortağı İbrahim Ahıskalı'dan davacı olmuştu. Dosya, Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Taraflar, koşulsuz şekilde uzlaştı.

HACİZLERE MARUZ KALDI

Ünlü oyuncu Uğur Yücel, sahibi olduğu Can Sanat Etkinlikler isimli şirketin diğer ortağı İbrahim Ahıskalı'dan şikayetçi olmuştu. Yücel, kredi çekmesi için ortağının üzerine geçirdiği 1.5 milyon dolarlık evini geri alamadığını, onun hileli davranışları yüzünden hacizlere maruz kaldığını söylemişti.