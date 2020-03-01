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Milli boksör Avni Yıldırım’ı yıkan olay! ’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Yıldırım’dan kendisine bir video göndermesini istedi. Ünlü boksör, “Kardeşim, sana Amerika’dan selamlarımı gönderiyorum” diye bir video çekip attı. Kurtulmuş’un şehit olduğunu duyan Yıldırım, “Tarifsiz bir acı hissediyorum” dedi.

HAKAN UÇ HAKAN UÇ Günaydın
Giriş Tarihi: 1.3.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 10:43 ABONE OL
Milli boksör Avni Yıldırım’ı yıkan olay! İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…

'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, milli boksör Avni Yıldırım'dan geçtiğimiz hafta bir video istedi.

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Milli boksör Avni Yıldırım’ı yıkan olay! İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…
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