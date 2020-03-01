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Milli boksör Avni Yıldırım’ı yıkan olay! İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…
Milli boksör Avni Yıldırım’ı yıkan olay! İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un son isteği…
İdlib’te şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Yıldırım’dan kendisine bir video göndermesini istedi. Ünlü boksör, “Kardeşim, sana Amerika’dan selamlarımı gönderiyorum” diye bir video çekip attı. Kurtulmuş’un şehit olduğunu duyan Yıldırım, “Tarifsiz bir acı hissediyorum” dedi.