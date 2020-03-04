Songül Ülkü ile Halil Ergün'ün kooperatif kavgası

MAHKEMELİK OLDULAR

Yeşilçam'ın iki ünlü ismi Songül Ülkü ile Halil Ergün, mahkemelik oldu. İki ünlü, Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifi üyesiydi. İddiaya göre Ülkü, kooperatifte bazı problemler yaşadı. Bu sorunların kaynağı olarak da Halil Ergün'ü gördü.



UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Ülkü, Halil Ergün'e mesaj atıp sitem dolu sözler söyledi. Ergün ise iddialara göre Ülkü'ye, hakaret ve sinkaflı sözlerle yanıt verdi. Ülkü, savcılığa suç duyurusunda bulundu, uzlaşmayı da reddetti. Ergün hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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