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ile 'ün kooperatif kavgası

'ın iki ünlü ismi ile , mahkemelik oldu. Songül Ülkü: 'Halil Ergün bana sinkaflı küfür etti. uzlaşmam, davacıyım' Halil Ergün: 'Kızgınlık ile ne yazdığımı hatırlamıyorum'

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Songül Ülkü ile Halil Ergün'ün kooperatif kavgası

MAHKEMELİK OLDULAR
Yeşilçam'ın iki ünlü ismi Songül Ülkü ile Halil Ergün, mahkemelik oldu. İki ünlü, Çağdaş Sinema Oyuncuları Konut Yapı Kooperatifi üyesiydi. İddiaya göre Ülkü, kooperatifte bazı problemler yaşadı. Bu sorunların kaynağı olarak da Halil Ergün'ü gördü.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ
Ülkü, Halil Ergün'e mesaj atıp sitem dolu sözler söyledi. Ergün ise iddialara göre Ülkü'ye, hakaret ve sinkaflı sözlerle yanıt verdi. Ülkü, savcılığa suç duyurusunda bulundu, uzlaşmayı da reddetti. Ergün hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Songül Ülkü ile Halil Ergün'ün kooperatif kavgası
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