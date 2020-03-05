Baba-oğul ders konusu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Emrah Erdoğan ve 29 yaşındaki oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir eğitimde ders konusu oldu. İstanbul Barosu'nun düzenlediği ve sadece avukatların katıldığı eğitimde; Emrah Erdoğan ve oğlunun yaşadıkları konu edildi. Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan tarafından verilen derste; ünlü sanatçı ve oğlunun fotoğrafına da yer verildi. Fotoğraftaki 'Oğlumla gurur duyuyorum' yazısı dikkat çekti. Emrah Erdoğan, yıllar süren babalık davası ve yapılan DNA testinin ardından, Tayfun'un babası olduğunu kabul etmişti. Ancak ikili arasındaki küslük devam etmiş, Tayfun Erdoğan katıldığı birçok TV programında babasına sitemkar sözler söylemişti.29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, bir röportajında ise "Çok zor bir çocukluk geçirdim, 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken, ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum" demişti.