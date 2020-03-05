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Ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı! Coronavirüsün yayıldığı 'da mahsur kaldı!

Can Yaman'ın başrollerinde oynadığı Dolunay dizsi ile yıldızı parlayan genç oyuncu nedeniyle 'da mahsur kalmıştı. "Masallardan Geriye Kalan" adlı filmdeki rolüyle de tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu İlayda Akdoğan İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde Tahran'a uçmuştu. İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak Coronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. YouTube hesabından konuyla ilgili video çeken oyuncu ülkede neler yaptığını takipçileriyle paylaştı. Oyuncu İlayda Akdoğan, YouTube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye'nin İran'a gönderdiği uçağa neden binmediğini ve ülkede yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 14:57 ABONE OL
Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan yaşadıklarını anlattı! Coronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kaldı!

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Coronavirüsten 107 kişinin öldüğü 'da mahsur kalan genç oyuncu , YouTube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye'nin İran'a gönderdiği uçağa neden binmediğini ve ülkede yaşadıklarını anlattı. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. YouTube hesabından konuyla ilgili video çeken oyuncu ülkede neler yaptığını takipçileriyle paylaştı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEMİYOR

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde Coronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.

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Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan yaşadıklarını anlattı! Coronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kaldı!
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