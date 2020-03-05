Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan yaşadıklarını anlattı! Coronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kaldı!

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Coronavirüsten 107 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan genç oyuncu İlayda Akdoğan, YouTube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye'nin İran'a gönderdiği uçağa neden binmediğini ve ülkede yaşadıklarını anlattı. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak Coronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. YouTube hesabından konuyla ilgili video çeken oyuncu ülkede neler yaptığını takipçileriyle paylaştı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEMİYOR

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde Coronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.