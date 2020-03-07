Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA HABER: Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor! Cem Yılmaz aşkını böyle haykırdı!

SON DAKİKA HABER: aşkı tam gaz sürüyor! Cem Yılmaz aşkını böyle haykırdı!

ile ’ın aşkı magazin gündeminde günlerce son dakika olarak takip edildi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, dün akşam ilk kez birlikte kamera karşısına çıktı. Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Seranay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkileri hakkında merak edilenleri cevapladı. Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim" diyerek konuyu kapatmıştı. Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkıyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 7.3.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 12:25 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor! Cem Yılmaz aşkını böyle haykırdı!

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ve , dün akşam ilk kez birlikte kamera karşısına çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Yılmaz, sevgilisine Yalın'dan Küçücüğüm her şeyim şarkısını söyledi. Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.

"NEŞELİ VE MUTLUYUZ"

Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi. Ünlü komedyen muhabirlerin sorduğu sorulara Serenay Sarıkaya'nın gözlerinin içine bakarak esprili bir dille cevap verdi. Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli Serenay sevimli olduğu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor! Cem Yılmaz aşkını böyle haykırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA