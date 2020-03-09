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'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt

Ünlü şarkıcı Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor ve ünlü şarkıcı bir takipçisi tarafından “Estetiği abarttın” yorumu geldi bu yoruma ünlü şarkıcı sert çıktı.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 00:03 ABONE OL
İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt

Yaptığı açıklamalarla ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık adından söz ettiren irem Derici, dün Instagram hesabından Dünya kadınlar Günü'nü kutladı.

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İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt
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