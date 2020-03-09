İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt
Ünlü şarkıcı İrem Derici Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor ve ünlü şarkıcı bir takipçisi tarafından “Estetiği abarttın” yorumu geldi bu yoruma ünlü şarkıcı sert çıktı.
Giriş Tarihi: 9.3.2020 23:59Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 00:03ABONE OL
İrem Derici Yaptığı açıklamalarla ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık adından söz ettiren irem Derici, dün Instagram hesabından Dünya kadınlar Günü'nü kutladı.