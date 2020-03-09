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Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu! Bergüzar Korel ve ’in bebekleri doğdu!

2009 yılında meslektaşı ile nikah masasına oturan oyuncu , ikinci kez anne oldu. Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatanım Sensin dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara bir süre ara veren Bergüzar Korel 8 Mart gecesi ikinci kez anne oldu. Ünlü çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine “Han“ adını verdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti. Korel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" demişti.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:33 ABONE OL
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in bebekleri doğdu!

Oyuncu , 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan ile Binbir Gece isimli dizide tanışıp dünyaevine girmişti. 37 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu. İki ünlü ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 10 yıl sonra ikinci kez anne-baba oldu. Korel, bu gece dünyaya bir erkek bebek getirdi.

ÇOK HEYECANLIYDI

Hürriyet'in haberine göre; Güzel oyuncu, en son geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülemişti. Bir kadın arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Korel, doğuma az bir süre kaldığını ve heyecanlı olduğunu söylemişti.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in bebekleri doğdu!
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