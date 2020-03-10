Burcu Esmersoy: Berrak Tüzünataç espri yapmış olmalı

Sunucu Burcu Esmersoy, ekranların sevilen şefi Danilo ile birlikte Kartal İstMarina AVM'de yapılan Dünya Kadınlar Günü söyleşisine katıldı. Esmersoy, "Biz eşitliğin peşindeyiz. Dünya Kadınlar Günü bu farkındalığı yaratma adına bir araç haline geldi" dedi. Yemekle arasının nasıl olduğu merak edilen sunucu, "Ben hep arkadaşlarımı güzel yemek yapanlardan seçiyorum, böylece hiç aç kalmıyorum" diye cevap verdi. Etkinlikte, Esmersoy'a; eski eşi Berk Suyabatmaz'la birlikte olan Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezine gidip 'Burcu'ya ne yapıyorsanız, bana da aynısını yapın' dediği iddiası soruldu. Ünlü sunucu, "O eski bir olay diye hatırlıyorum. Espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel" diye karşılık verdi.

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