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: espri yapmış olmalı

Sanat dünyası bunu konuşuyor! ’ın, sevgilisi Berk Suyabatmaz’ın eski eşi ’a özendiği söyleniyor. Tüzünataç’ın, geçenlerde gittiği güzellik merkezinde “Burcu’ya ne yapıyorsanız aynısını bana da yapın” dediği iddia ediliyor. Bu söylenti Esmersoy’a soruldu, o da şu yanıtı verdi: “O eski bir olay. Berrak espri yapmıştır. Onun da cildi güzel.”

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Burcu Esmersoy: Berrak Tüzünataç espri yapmış olmalı

Sunucu Burcu Esmersoy, ekranların sevilen şefi Danilo ile birlikte Kartal İstMarina AVM'de yapılan Dünya Kadınlar Günü söyleşisine katıldı. Esmersoy, "Biz eşitliğin peşindeyiz. Dünya Kadınlar Günü bu farkındalığı yaratma adına bir araç haline geldi" dedi. Yemekle arasının nasıl olduğu merak edilen sunucu, "Ben hep arkadaşlarımı güzel yemek yapanlardan seçiyorum, böylece hiç aç kalmıyorum" diye cevap verdi. Etkinlikte, Esmersoy'a; eski eşi Berk Suyabatmaz'la birlikte olan Berrak Tüzünataç'ın güzellik merkezine gidip 'Burcu'ya ne yapıyorsanız, bana da aynısını yapın' dediği iddiası soruldu. Ünlü sunucu, "O eski bir olay diye hatırlıyorum. Espri olarak söylediğini düşünüyorum. Onun da cildi gayet güzel" diye karşılık verdi.

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Burcu Esmersoy: Berrak Tüzünataç espri yapmış olmalı
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