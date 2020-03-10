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’nın annesine estetik faciası

’nın annesi , yüzündeki hasar nedeniyle nöroloğa gitti. Nöroloğun, estetik doktoru eşi , Erkan’a göz kapağı ameliyatıyla iyileşme vaadinde bulundu. Erkan, ameliyat sonrası hasarın artmasıyla doktora 160 bin TL’lik tazminat davası açtı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Ezgi Mola’nın annesine estetik faciası

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdi. Yüzünde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. İddiaya göre muayene olduğu sırada yanlarına Koldaş'ın estetik uzmanı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş da geldi.

DAHA KÖTÜ OLDU
Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı estetik müdahale ile giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, Erkan'ın göz kapağını kaldırdı. Ancak ameliyat sonrası Erkan'ın göz kapağı hiç açılamadı. Prof. Dr. Tamer Koldaş, bir süre sonra göz kapağının kendisini toparlayacağını söyleyip Jale Erkan'ı oyaladı.

HASAR DÜZELMEDİ
Aradan aylar geçmesine rağmen Jale Erkan'ın yüzündeki hasar giderilmedi. Avukatı aracılığıyla Tamer Koldaş'a 150 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açan Erkan'ın davası devam ediyor.

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Ezgi Mola’nın annesine estetik faciası
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