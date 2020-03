Bala Hatun’un savaşçı ruhuna ve cesaretine hayranım

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'da Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, karakteriyle ve diziyle ilgili GÜNAYDIN'a konuştu. Bala Hatun'u kendisi için bir ilham kaynağı olarak gören Törer, "Bala Hatun gibi yaşamı bilinen ve tarihe güçlü karakteriyle geçen bir isme hayat vermek kolay değil" dedi.



'Kuruluş Osman' ilk oyunculuk deneyiminiz. Kariyerinize görkemli bir projeyle başlamak size ne hissettirdi?

Gönülden bağlandığım bir iş. Evet, ilk deneyimim olmasına rağmen yapımcımız Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenimiz Metin Günay'ın ve yönetmenlerimizin bana olan güvenlerini hep hissettim. Ne kadar büyük ve iddialı bir proje ile kariyerime başlangıç yaptığımın farkındaydım. Çok istediğim, çok inandığım, çok çalıştığım bir iş. Bu heyecanımı hayat verdiğim karaktere pozitif şekilde yansıtmaya çalışıyorum.







Tarihi bir karakter olan 'Bala Hatun'la ilgili neler söyleyeceksiniz?

Yaşamı bilinen ve tarihe güçlü karakteriyle geçen bir isme hayat vermek oldukça zor. Bala Hatun çok temiz, edepli, cesur, kahraman ve daha fazlası bir karakter. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun temellerini atan Şeyh Edebali'nin kızı, onun tedrisatından geçmiş. Bala Hatun'un duruşuna hayranım. Bu hayranlığım nedeniyle onu hissederek oynuyorum. Onun mücadelesine ortak oluyorum. Karakteri canlandırırken de kendimi gerçekten çok iyi ve güçlü hissediyorum.







SET DIŞI EĞİTİMLERİMİZ OLUYOR



Dizi, yayınlanan 13'üncü bölümüyle de zirvede yer aldı. Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Yakın çevremden oldukça güzel tepkiler alıyorum. Set yoğun geçiyor. Setin olmadığı zamanlar ise o döneme ait teorik eğitimlerle geçiyor. Bu nedenle pek fazla dışarıya çıkamıyorum. Çıktığım zaman sokakta tabii ki tanıyanlar oluyor beni. Hayalini kurduğum mesleği icra etme şansını yakalamanın olgunluğunu ve gururunu yaşıyorum.



Kuruluş Osman'ın gelecek bölümlerinde seyirciyi neler bekliyor?

Bu konuda çok fazla sır vermek istemiyorum ama nefesiniz kesilecek.







AKSİYON SAHNELERİNDE BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIM



Dizide kılıç kullanıyor ve at biniyorsunuz. Nasıl eğitimler aldınız?

Hollywood'a eşdeğer bir prodüksiyonla çalışıyoruz. Bozdağ Film bünyesinde uluslararası birçok başarılı çalışmaya imza atmış bir koreografi ekibinden aylarca at binme, ok atma ve kılıç kullanma dersleri aldım. Bala Hatun; tarihimizdeki Tomris Hatun, Nene Hatun gibi gerçek bir kahraman. Cesur, savaşçı ve aynı zamanda iyi yetiştirilmiş. Gerektiğinde casusluk faaliyetleri yapabiliyor. Dizide aksiyon sahnelerinde yer alıyorum. Bala Hatun'u doğru yansıtabilmek için bu sahnelerde başarılı olmak zorundayım. Savaşçı yönü, karakterinin bir parçası.



ÖZÇİVİT İLK İŞİMDE BANA DESTEK OLDU



Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ilk deneyiminizde size nasıl yardımcı oldu?

Burak Özçivit çok profesyonel bir oyuncu, iyi bir partner ama her şeyden önce iyi bir insan. Bana ilk işim olduğunu hiç hissettirmedi. Gerek teknik, gerek oyunculuk açısından yanımda oldu. Tecrübe ve birikimlerini benimle hep paylaştı.

