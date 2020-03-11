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Son Dakika Haberi: 'yi taciz eden hayranı hakkında... Mahkeme karar verdi!

Son Dakika Haberi: Şarkıcı , Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranı E.K.'den (33) şikayetçi olmuştu. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydediliyordu. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtiliyordu. İddianameye göre, şüpheli Erol K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık Erol K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Erol K. (33) "cinsel taciz" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erol K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. İşte İrem Derici’yi taciz eden hayranı Erol K. hakkındaki mahkeme kararının tüm son dakika gelişmeleri…

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 11.3.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 14:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında... Mahkeme karar verdi!

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmadı. 'nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Müşteki İrem Derici Irak'ta konser vermesi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Haberi: İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında... Mahkeme karar verdi!
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