Demet Akalın'ın kombini ile araba alınır! Demet Akalın resmen üzerinde servet taşıyor...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın marka düşkünlüğü ile yine gündem oldu. Cem Yılmaz'ın stand up şovunu izlemeye giden Demet Akalın kameralara Fendi kombini ile poz verdi. Demet Akalın'ın marka şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı. Demet Akalın'ın baştan aşağı marka giydiği kombini için "bir araba alınır" yorumları yapıldı. İşte Demet Akalın'ın 80.600 TL değerindeki Fendi marka kombini...
Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:24Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:58ABONE OL
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın stand up şovunu izledi.