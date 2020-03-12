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'ın kombini ile araba alınır! Demet Akalın resmen üzerinde servet taşıyor...

Ünlü şarkıcı marka düşkünlüğü ile yine gündem oldu. 'ın stand up şovunu izlemeye giden Demet Akalın kameralara ile poz verdi. Demet Akalın'ın marka şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı. Demet Akalın'ın baştan aşağı marka giydiği kombini için "bir araba alınır" yorumları yapıldı. İşte Demet Akalın'ın 80.600 TL değerindeki kombini...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:58 ABONE OL
Demet Akalın'ın kombini ile araba alınır! Demet Akalın resmen üzerinde servet taşıyor...

Ünlü şarkıcı ve Okan Kurt, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde ünlü komedyen 'ın stand up şovunu izledi.

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Demet Akalın'ın kombini ile araba alınır! Demet Akalın resmen üzerinde servet taşıyor...
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