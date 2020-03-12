Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu İlayda Akdoğan’dan haber var! Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalmıştı!

Oyuncu ’dan haber var! yayıldığı 'da mahsur kalmıştı!

Can Yaman'ın başrollerinde oynadığı Dolunay dizsi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Coronavirüs nedeniyle 'da mahsur kalmıştı. "Masallardan Geriye Kalan" adlı filmdeki rolüyle de tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu İlayda Akdoğan İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde Tahran'a uçmuştu. İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da koronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:01 ABONE OL
Oyuncu İlayda Akdoğan’dan haber var! Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalmıştı!

Genç oyuncu , sevgilisi için gittiği 'da koronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu İlayda Akdoğan’dan haber var! Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalmıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA