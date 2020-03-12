Oyuncu İlayda Akdoğan’dan haber var! Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalmıştı!

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da koronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi.