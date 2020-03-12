Oyuncu İlayda Akdoğan’dan haber var! Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalmıştı!

Can Yaman'ın başrollerinde oynadığı Dolunay dizsi ile yıldızı parlayan genç oyuncu İlayda Akdoğan Coronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kalmıştı. "Masallardan Geriye Kalan" adlı filmdeki rolüyle de tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu İlayda Akdoğan İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde Tahran'a uçmuştu. İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da koronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi.
Giriş Tarihi: 12.3.2020 14:55Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:01ABONE OL
Genç oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi için gittiği İran'da koronavirüs salgınına bizden önce tanıklık etti. Birkaç haftadır İran'da mahsur kalan Akdoğan, Türkiye'deki ilk vakanın görünmesinin ardından "Kimseyi ayrıştırmayın" dedi.