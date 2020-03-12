Ünlü oyuncu Nursel Köse’ye vergi kaçırma davası

Birçok dizide rol alan oyuncu Nursel Köse, ortağı olduğu SNB isimli şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 2010 yılı Nisan ve Aralık aylarında SNB Reklam isimli şirketi denetledi. Denetimde, Köse'nin 2010'da muhtelif firmalar tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanıp, gider hesaplarına kaydedip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptırdığı tespit edildi. Sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.

İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Köse'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Köse, geçtiğimiz yıllarda Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan itiraz sonrası dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle beraat kararı bozuldu. Dosya, yeniden açıldı. Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Yargılama devam ediyor.



'HİSSEMİ DEVRETMİŞTİM OLAYDA KUSURUM YOK'

Vergi kaçırmakla suçlanan Nursel Köse, hakim karşısında kendisini şöyle savundu:

"2008 yılında Kızılay'a ait bir konutu kiralamak istedim fakat konut sadece şirketlere kiralanıyordu. Bu sebeple arkadaşıma ait şirketin hissesini devraldım ve konutu kiraladım. Suçun işlendiği tarih 2010 yılıdır. Ben o tarihte hissemi geri devrettim. Olayda bir kusurum yoktur. Eğer şirket sahte faturalar düzenlediyse, benim böyle bir şeyi bilmem mümkün değildir. Çünkü o tarihte birden fazla projede rol aldım. Türkiye'nin birden fazla ilindeydim."

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