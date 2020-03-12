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Ünlü oyuncu ’ye vergi kaçırma davası! 5 yıla kadar hapis...

’nin ortağı olduğu şirket, vergi kaçırmaktan davalık oldu. Köse, mahkemede delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı karara itiraz edince Köse yeniden hakim karşısına çıktı. Vergi müfettişleri, 2010’da SBN isimli şirketi denetledi. Oyuncu Nursel Köse’nin de ortağı olduğu şirkette sahte fatura kullanarak vergi usulsüzlüğü yapıldığı tespit edildi. Ardından Köse, Vergi Usul Kanunu’na muhalefetten 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle yargılandı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Köse, delil yetersizliğinden beraat etti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz edince dosya yeniden açıldı. Ünlü oyuncu, önceki gün yeniden hakim karşısına çıktı. Nursel Köse verdiği ifadede, “2008 yılında Kızılay’a ait bir konutu kiralamak istedim, fakat konut sadece şirketlere kiralanıyordu. Bu sebeple arkadaşıma ait şirketin hissesini devralıp konutu kiraladım. Suçun işlendiği tarih 2010 yılı. Ben o tarihte hissemi devrettim. Olayda bir kusurum yok. Eğer şirket tarafından sahte faturalar düzenlendiyse benim böyle bir şeyi bilmem mümkün değil” dedi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 12.3.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 08:36 ABONE OL
Ünlü oyuncu Nursel Köse’ye vergi kaçırma davası! 5 yıla kadar hapis...

Sahte fatura düzenleyip vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan delil yetersizliğinden beraat etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı üzerine karar bozuldu, dosya yeniden açıldı. Yargılama devam ediyor.

USULSÜZLÜK YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Birçok dizide rol alan oyuncu Nursel Köse, ortağı olduğu SNB isimli şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 2010 yılı Nisan ve Aralık aylarında SNB Reklam isimli şirketi denetledi. Denetimde, Köse'nin 2010'da muhtelif firmalar tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanıp, gider hesaplarına kaydedip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptırdığı tespit edildi. Sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.

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Ünlü oyuncu Nursel Köse’ye vergi kaçırma davası! 5 yıla kadar hapis...
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