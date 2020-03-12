Ünlü oyuncu Nursel Köse’ye vergi kaçırma davası! 5 yıla kadar hapis...

Sahte fatura düzenleyip vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan Nursel Köse delil yetersizliğinden beraat etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı üzerine karar bozuldu, dosya yeniden açıldı. Yargılama devam ediyor.

USULSÜZLÜK YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Birçok dizide rol alan oyuncu Nursel Köse, ortağı olduğu SNB isimli şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 2010 yılı Nisan ve Aralık aylarında SNB Reklam isimli şirketi denetledi. Denetimde, Köse'nin 2010'da muhtelif firmalar tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanıp, gider hesaplarına kaydedip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptırdığı tespit edildi. Sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.