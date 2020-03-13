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'nin Reyyan'ı 'i görenler tanıyamadı

'nin fenomen dizisi 'nin yıldızı adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu sosyal medyasını da aktif olarak kullanıyor. Hercai’nin yıldızı Reyhan karakterini canlandıran Ebru Şahin Hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir makyaj malzemesinin yüzü olan Ebru Şahin düzenlenen lansmana katıldı. Şahin saçı ve kıyafetiyle bambaşka bir görüntüyle basının karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 19:59 ABONE OL
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı
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