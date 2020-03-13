Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu sosyal medyasını da aktif olarak kullanıyor. Hercai’nin yıldızı Reyhan karakterini canlandıran Ebru Şahin Hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir makyaj malzemesinin yüzü olan Ebru Şahin düzenlenen lansmana katıldı. Şahin saçı ve kıyafetiyle bambaşka bir görüntüyle basının karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 13.3.2020 19:45Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 19:59ABONE OL
Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi.