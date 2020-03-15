‘Oyunculuğun her alanını çok seviyorum’

BÜŞRA PEKİN



BEN '15 KİLO VERDİM' DEDİĞİMDE İNSANLAR İNANAMIYOR.

Biraz küçük bir kızım, ondandır. Yedi sene önce başladım kilo verme sürecine. Dikkat çekmeden, hem iyi beslenerek, hem de spor yaparak az az verdim.

■ Lise yıllarımdan beri Amerika'ya gidiyorum.

İyi geliyor bana.

Kendimi geliştiriyorum.

■ Suudi Arabistan'da doğdum, babamın işi gereği oradaydık.

Beni orası çok etkilemiş olmalı ki, küçük olmama rağmen hatırlıyorum o günleri.

Farklı milletlerden insanlarla bir araya gelmeyi seviyorum.

■ 'Türkiye'de kadın komedyen az' deniyor ama bana öyle gelmiyor.

Müthiş komedyenler var.

■ Ben kendimi tam olarak komedyen olarak görmüyorum. Çünkü oyunculuğun diğer alanlarını da gerçekten çok seviyorum. Dokuz Eylül Konservatuarı'na girdiğim zaman komedi yapmak hiç aklımda olan bir şey değildi.

Daha çok müzikal, dram gibi taraflara aşkım var zannediyordum. Sonra komedi tarafım ortaya çıktı. İyi ki de çıktı, çok mutluyum.



SU SOLEY



EVİMİZDE ÖZDEMİR ERDOĞAN DA, MICHAEL JACKSON DA DİNLENİRDİ!

■ Sahnedeki 20'nci yılım. İstanbul'a ilk geldiğimde İstanbul Gelişim Orkestrası'nda çalıştım. Ankara'da başlayan müzik serüvenim 2006-2007 yılında İstanbul'da devam etti. Pek çok deneyim elde ettim. İki sene önce kendi yapım şirketimi kurdum. Hem kendi albümlerimi çıkartıyorum, hem de iki tane sanatçım var. Son yaptığım iş 'Zamansız Aşk.' Şarkıda aşkın bittiğini kabullenmeyen bir kişinin öyküsü anlatılıyor.

■ Batı tabanlı bir iş yapıyorum ama türkü de yorumluyorum. Türküleri ruhunu kaybetmeden günümüze modernize edip söylemeyi seviyorum. Sahnede yaptığım müzik ise caz tabanlı.

■ Küçükken bizim evde çok güzel müzik dinlenirdi. Bir yanda Özdemir Erdoğan, diğer yanda Michael Jackson vardı. Müzik seven ve güzel müziği tüketen bir ailede büyüdüm. Bu da benim şansım oldu. Repertuvarımda Portekizce, İspanyolca, İngilizce şarkılar da var.

■ Ben yüzücüyüm. 7 yaşımda başladım yüzmeye. Pek çok ulusal müsabakaya katıldım. Fena bir sporcu değildim. Su altı rugby sporunu ilk biz denedik. Sonrasında milli takımı oluşturduk.





İBRAHİM BÜYÜKAK



'BİZİM İNSANIMIZ ÇOK KOMİK'

■ İnsanlar, komedi filmlerine önyargılı gitmeye başladı. Ortaya ne kadar iyi bir şey koyarsanız koyun, herkes bir önyargılı. Sektör dışından insanlar, çok karlı olduğunu düşünüp film sektörüne giriyor. Sinema böyle bir şey değil. Elbette ticari bir tarafı var ama hikayesi üzerinden kurup sonra ticaretine dönmeniz lazım. Komedi filmi yapmak prodüksiyon açısından daha kolay. O yüzden sinemaya cesaret eden herkes ilk komedi ile giriyor.

■ Bizim ülkemizdeki herkes çok komik. O yüzden aslında bir iş yapıp beğendirmek çok zor. Mizah anlayışımız çok gelişmiş.

■ Evlilik çok güzel gidiyor. Biz zaten uzun yıllardır birlikteyiz. Evlilik ile flört dönemimiz arasında pek bir fark olmadı. Uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapıyoruz.