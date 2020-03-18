Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan samimi itiraf! Didem Balçın: İnsanlar tanıyamıyorlar 'Bu sen misin?' diyorlar...

'ın 'u 'dan samimi itiraf! Didem Balçın: İnsanlar tanıyamıyorlar 'Bu sen misin?' diyorlar...

'nin reyting rekorları kıran dizisi 'da 'u canlandıran güzel oyuncu , samimi açıklamalarda bulundu. Dönem işinde yer alan bir oyuncunun güzellik kaygısı duymaması gerektiğini söyleyen Didem Balçın, "Eskiden fotoğraf çekilirken nereden güzel gözüktüğüme dikkat eder, ona göre poz verirdim. Artık nasıl göründüğümü hiç önemsemiyorum. Böyle bir kaygım yok" dedi. Bir yandan dizi, bir yandan tiyatro çalışmalarını yürüten, yakın zaman önce 6 aylık sevgilisi 'la nişanlanan Didem Balçın GÜNAYDIN'a konuştu. İşte Didem Balçın'dan çok özel itiraflar...

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:44 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan samimi itiraf! Didem Balçın: İnsanlar tanıyamıyorlar 'Bu sen misin?' diyorlar...

Bir yandan dizi, bir yandan tiyatro çalışmalarını yürüten, yakın zaman önce 6 aylık sevgilisi 'la nişanlanan 'la, ablasının Arnavutköy'de açtığı mekanda bir araya geldik.

Şu anda iki tane tiyatro oyununda, bir de dizide yer alıyorsunuz. Yorucu olmuyor mu?
Oluyor ama şikayetçi değilim. 'Joseph K'de zaten oynuyordum. O devam ederken, DasDas'ın ilk müzikli oyunu 'Ben Varım' başladı. 23 Ocak'ta prömiyer yaptık ve gayet güzel gidiyor. Özellikle 'Ben Varım'ı çıkarma sürecinin diziyle çakışması oradan oraya yetişme telaşı yaşattı ama şu an oturdu her şey. '' macerası da üç ay önce başladı. '' olarak diziye üçüncü girişim.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan samimi itiraf! Didem Balçın: İnsanlar tanıyamıyorlar 'Bu sen misin?' diyorlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA