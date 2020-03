Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'dan samimi itiraf! Didem Balçın: İnsanlar tanıyamıyorlar 'Bu sen misin?' diyorlar...

Bir yandan dizi, bir yandan tiyatro çalışmalarını yürüten, yakın zaman önce 6 aylık sevgilisi Can Aydın'la nişanlanan Didem Balçın'la, ablasının Arnavutköy'de açtığı mekanda bir araya geldik.



Şu anda iki tane tiyatro oyununda, bir de dizide yer alıyorsunuz. Yorucu olmuyor mu?

Oluyor ama şikayetçi değilim. 'Joseph K'de zaten oynuyordum. O devam ederken, DasDas'ın ilk müzikli oyunu 'Ben Varım' başladı. 23 Ocak'ta prömiyer yaptık ve gayet güzel gidiyor. Özellikle 'Ben Varım'ı çıkarma sürecinin diziyle çakışması oradan oraya yetişme telaşı yaşattı ama şu an oturdu her şey. 'Kuruluş Osman' macerası da üç ay önce başladı. 'Selcan Hatun' olarak diziye üçüncü girişim.