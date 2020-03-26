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günlerini sevgilisi Kaan Yıldrım’la geçiren güzellik bakımından vazgeçmiyor!

Koronavirüsün ülkemizde etkisini artırmasıyla evden çıkmayan ünlüler kervanına, ve çifti de katılmıştı. Son günlerde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme yaşanmaya devam ediyor. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi. Bu kez yakayı ele veren paylaşım Kaan Yıldırım'dan gelmişti. Kaan Yıldırım Instagram paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını resmen ilan etmişti. günlerini Kaan Yıldırım’la geçiren Hadise, önceki gün kuaförünü evine çağırdı. Güzel popçu, saçlarına bakım yaptırmak için de bakın ne kadar ödedi…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:19 ABONE OL
Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldrım’la geçiren Hadise güzellik bakımından vazgeçmiyor!

günlerini 'la geçiren , önceki gün kuaförünü evine çağırdı. Güzel popçu, saçlarına bakım yaptırmak için de tam bin liralık ücreti ödedi. Uyarılara dikkat ederek dışarı çıkmayan Hadise, karantina günlerinde aşkı Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde beraber… Yetkililerin çağrılarına harfi harfiyen uyan güzel popçu, kuaförlerin kapanmasıyla da kendisine çözüm arayışına girdi.

EVDE SAÇLARINA BAKIM YAPTIRDI

Takvim'in haberine göre; Hadise, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı. Popçunun kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin bin TL olduğunu söyledi.

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Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldrım’la geçiren Hadise güzellik bakımından vazgeçmiyor!
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