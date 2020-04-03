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'tan itirafı

Başarılı oyuncu sosyal medyanın en sevilen isimlerden biri takipçilerini her zaman heyecanlandırmayı başarıyor. Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün evinden bir programa konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan İrem Sak, estetikle ilgili soruya, "Burun ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi" cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 23:09 ABONE OL
İrem Sak'tan estetik itirafı

Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri sürerken, bir televizyon programına katıdı.Güzel oyuncu idi. Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak herkesi güldürdü.

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İrem Sak'tan estetik itirafı
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