İrem Sak'tan estetik itirafı

Başarılı oyuncu İrem Sak sosyal medyanın en sevilen isimlerden biri takipçilerini her zaman heyecanlandırmayı başarıyor. Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün evinden bir programa konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan İrem Sak, estetikle ilgili soruya, "Burun ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi" cevabını verdi.
Giriş Tarihi: 3.4.2020 23:08Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 23:09ABONE OL
Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri sürerken, bir televizyon programına katıdı.Güzel oyuncu İrem Sak idi. Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak herkesi güldürdü.