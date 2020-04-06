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dede oldu! Yavuz Bingöl'ün kızı Yüncü bebeğini dünyaya getirdi...

Ünlü sanatçı 'ün kızı Yüncü anne oldu. Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturmuştu. llk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Türkü Bingöl, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:45 ABONE OL
Yavuz Bingöl dede oldu! Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl Yüncü bebeğini dünyaya getirdi...

Ünlü sanatçı dede oldu. Yavuz Bingöl'ün kızı , 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri süren çift, dün oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.

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Yavuz Bingöl dede oldu! Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl Yüncü bebeğini dünyaya getirdi...
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