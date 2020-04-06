Yavuz Bingöl dede oldu! Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl Yüncü bebeğini dünyaya getirdi...

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl Yüncü anne oldu. Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturmuştu. llk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Türkü Bingöl, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:21Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:45ABONE OL
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl dede oldu. Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri süren çift, dün oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.