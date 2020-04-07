Arzum Onan ile oğlu Can Aslantuğ’un karantina pozu olay oldu! "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu"

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ - Arzum onan çiftinin 19 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Corona virüs salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrısına destek veren isimler arasında bulunan Arzum Onan Instagram hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Sanatçı Arzum Onan Instagram hesabından oğlu Can Aslantuğ ile fotoğrafını paylaştı. "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.
Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:44Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:18ABONE OL
Corona virüs salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrısına destek veren isimler arasında bulunan Arzum Onan Instagram hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı.