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ile oğlu ’un karantina pozu olay oldu! "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu"

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ - çiftinin 19 yaşındaki oğulları yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Corona virüs salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrısına destek veren isimler arasında bulunan Arzum Onan Instagram hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Sanatçı Arzum Onan Instagram hesabından oğlu Can Aslantuğ ile fotoğrafını paylaştı. "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:18 ABONE OL
Arzum Onan ile oğlu Can Aslantuğ’un karantina pozu olay oldu! Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu

Corona virüs salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrısına destek veren isimler arasında bulunan Instagram hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı.

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Arzum Onan ile oğlu Can Aslantuğ’un karantina pozu olay oldu! "Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu"
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