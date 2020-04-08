Bensu Soral'dan dikkat çeken paylaşım!

28 yaşındaki Bensu Soral 2018 yılında hayatını Hakan Baş ile birleştirmişti. İçerde dizisi ile yıldızını iyice parlatan Bensu Soral tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından korunmak için eşi Hakan Baş ile birlikte eve kapandı.zaman zaman ev hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Güzel oyuncu son olarak köpeğiyle olan pozunu Instagram'a yükledi.
Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:00Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 21:05ABONE OL
Ev karantinasında olan Bensu Soral zaman zaman ev hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Güzel oyuncu son olarak köpeğiyle olan pozunu Instagram'a yükledi.