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28 yaşındaki 2018 yılında hayatını ile birleştirmişti. İçerde dizisi ile yıldızını iyice parlatan Bensu Soral tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından korunmak için eşi Hakan Baş ile birlikte eve kapandı.zaman zaman ev hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Güzel oyuncu son olarak köpeğiyle olan pozunu Instagram'a yükledi.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 21:05 ABONE OL
Bensu Soral'dan dikkat çeken paylaşım!

Ev karantinasında olan zaman zaman ev hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Güzel oyuncu son olarak köpeğiyle olan pozunu Instagram'a yükledi.

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Bensu Soral'dan dikkat çeken paylaşım!
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