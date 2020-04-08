Hande Erçel’in paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel dil çıkardı, sosyal medyada olay olan güzel oyuncu Hande Erçel, 2 yeni dizi hazırlığı yaptığı dönemde koronavirüs salgınının çıkması ile evine kapanmıştı. Yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile göz doldurdu.
Giriş Tarihi: 8.4.2020 22:05Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 22:09ABONE OL
Mavi bebeğin güzelliği ve teyzesi gibi dil çıkarması ise ayrı bir hoşluk oldu. Erçel'in fotoğrafı instagram hesabınan yayınlamasından sonra özellikle twitter'da gündem olması ve binlerce yorum gelmesi dikkat çekti.