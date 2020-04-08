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’in paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu dil çıkardı, sosyal medyada olay olan güzel oyuncu Hande Erçel, 2 yeni dizi hazırlığı yaptığı dönemde koronavirüs salgınının çıkması ile evine kapanmıştı. Yeğeni ile fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile göz doldurdu.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 22:09 ABONE OL
Hande Erçel’in paylaşımı sosyal medyayı salladı

Mavi bebeğin güzelliği ve teyzesi gibi dil çıkarması ise ayrı bir hoşluk oldu. Erçel'in fotoğrafı instagram hesabınan yayınlamasından sonra özellikle twitter'da gündem olması ve binlerce yorum gelmesi dikkat çekti.

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Hande Erçel’in paylaşımı sosyal medyayı salladı
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