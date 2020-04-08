Ünlü oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi! Ünlü oyuncunun sevenlerine kötü haber!

Ünlü oyuncu Beyti Enginkalp krizi geçirdi. Hemen operasyona alınan Beyti Engin’e üç stent takıldı. Beyti Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Behti Engin, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun dostları geçmiş olsun dileğinde bulundu…
Giriş Tarihi: 8.4.2020 16:15Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 16:22ABONE OL
Beyti Enginkalp krizi geçirdi. Hemen operasyona alınan ünlü oyuncuya üç stent takıldı. Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.