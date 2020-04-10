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'den beğeni toplayan paylaşım!

ATV'nin fenomen dizisi 'nin yıldızı adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu sosyal medyasını da aktif olarak kullanıyor. Hercai’nin yıldızı Reyhan karakterini canlandıran Ebru Şahin Hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Eski fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun pozları binden fazla beğeni alırken altına yüzlerce yorum yapıldı. Çok fazla da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:06 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 00:07 ABONE OL
Ebru Şahin'den beğeni toplayan paylaşım!

Atv ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenen dizisinin Reyyan'ı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Ebru Şahin'den beğeni toplayan paylaşım!
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