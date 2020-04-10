Ebru Şahin'den beğeni toplayan paylaşım!

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu sosyal medyasını da aktif olarak kullanıyor. Hercai’nin yıldızı Reyhan karakterini canlandıran Ebru Şahin Hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Eski fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun pozları binden fazla beğeni alırken altına yüzlerce yorum yapıldı. Çok fazla da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:06Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 00:07ABONE OL
Atv ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenen Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.