Tuba Büyüküstün güzellik sırrını açıkladı

Koronavirüs salgını ünlüleri de eve kapattı. Bu süreçte takipçilerinden de ayrı kalmayan ünlüler, zaman zaman açtıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla bir araya geliyor. Son olarak Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında hayranlarıyla buluştu.

TEMBELLİK İTİRAFI OLAY OLDU

Su gibi güzelliği ile ünlenen Tuba Büyüküstün'ün, güzellik sırrı yine "su" çıktı. Oyuncu, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.