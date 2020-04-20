İrem Derici: Estetiksiz tek bir yerim var

Şarkıcı İrem Derici, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren ünlü şarkıcı İrem Derici, Yeni şarkısının heyecanını yaşıyor. Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.
Giriş Tarihi: 20.4.2020 20:30Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 20:31ABONE OL
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.