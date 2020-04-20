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: Estetiksiz tek bir yerim var

Şarkıcı , tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren ünlü şarkıcı İrem Derici, Yeni şarkısının heyecanını yaşıyor. Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 20:31 ABONE OL
İrem Derici: Estetiksiz tek bir yerim var

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.

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İrem Derici: Estetiksiz tek bir yerim var
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